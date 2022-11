Sotsid esitavad Kohtla-Järve meeri kandidaadiks Henri Kaselo

«Eduard on aastate jooksul näidanud oma eeskujulikku kompetentsi kohaliku omavalitsuse juhtimise küsimustes, tunneb väga hästi linnavolikogu tööd puudutavat seadusandlust, on tasakaalukas ja demokraatlik juht, oskab suhelda ja leida kompromisse,» ütles Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Jelena Mutonen. «Need on täpselt need oskused ja omadused, mida meie linn vajab sügavast juhtimiskriisist väljumiseks,» lisas Mutonen.

Tema sõnul on Henri Kaselo valmisolek kolida Kohtla-Järvele ja asuda Kohtla-Järvet linnapeana juhtima on suurepärane leid, mis toob kõrvaltvaadet ja värskust linnajuhtimisse. «Henri Kaselo kogemused Tallinna linnavalitsuses ja Tartu linnavolikogus, Euroopa Parlamendis, sidemed Euroopa Liidu institutsioonides, sõltumatus kohalikest ärimeestest ja avatud hoiak kõigi poliitiliste jõudude suhtes veensid sotsiaaldemokraate kutsuma ta kandideerima linnapeaks. Meil on ääretult hea meel, et Henri andis nõusoleku. Kohtla-Järve vajab temasugust inimest linna juhtima,» selgitas Mutonen.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets on Kohtla-Järve populaarseim poliitik, linnavolikogu liige aastast 1996. Enne põhiseaduskomisjoni on Odinets juhtinud riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni. Odinets on töötanud juhtivatel ametikohtadel kultuuriministeeriumis, Integratsiooni Sihtasutuses, riigikantseleis. Odinetsil on magistrikraad haridusvaldkonnas Tallinna ülikoolist ja kohaliku omavalitsuse juhtimise eriala diplom Tartu ülikoolist.