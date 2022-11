Tallinnast veeti nädalaga ära 440 kuupmeetrit lund

Tallinn on jagatud viieks hoolduspiirkonnaks: Kesklinna piirkonnas on partneriks Tänavapuhastuse Aktsiaselts, Lõuna ja Ida piirkonnas – Tallinna Kommunaalteenused OÜ, Lääne ja Põhja piirkonnas – EKT Teed OÜ.

Väiksematel tänavatel ja kvartalisisestel teedel on talviste heakorratööde korraldajateks linnaosavalitsused. Lasnamäe, Pirita, Nõmme ja Kristiine linnaosade lepingupartneriks on Keskkonnahooldus Eesti OÜ koos ühispakkujatega. Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Mustamäe linnaosavalitsuste partneriks on EKT Teed OÜ ning Kesklinnas Tänavapuhastuse AS.