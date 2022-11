Riik otsib ajakirjale Eesti Loodus väljaandjat

Keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul on eesmärk, et keskkonnateemade tõstatamine ning teaduspõhine ja tasakaalukas selgitamine jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning seepärast on ministeerium seadnud eesmärgiks ka ajakirja lugejaskonna suurendamise.