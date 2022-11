Mihhail Kõlvart rohepealinnast: riik annab raha Tartule, kuid Tallinn tahaks ka natuke

«Tallinn ei saa riigi poolt toetust programmi elluviimiseks, võrreldes Tartuga, kes saab kultuuripealinna programmi elluviimiseks 10 miljonit eurot,» rääkis Kõlvart esmaspäeval saates «Otse Postimehest». Ta lisas, et linn ei saanud vastust riigilt.

«See on unikaalne olukord, kuna ükski teine Euroopa linn, kes on saanud selle tiitli, ei ole olnud olukorras, kus riik seda ei toeta. Aga me peame seda tegema väga väärikalt ja programmi ellu viima,» toonitas Kõlvart.