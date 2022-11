Tallinnas algas täna suur NATO küberõppus

Õppusest võtab osa tuhatkond küberkaitsjat 26 liitlasriigist, Soomest, Gruusiast, Iirimaalt, Jaapanist, Rootsist ja Šveitsist, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja. Lisaks on esindatud Euroopa Liit ning osalejaid on erasektorist ja ülikoolidest. Vaatlejana osaleb ka Lõuna-Korea. Õppuse käigus mängitakse läbi reaalseid väljakutseid nagu näiteks küberrünnakuid elektritaristule ja NATO liitlasvägedele operatsioonide olukorras.

«Kuigi sellest kuuleme vähem, toimuvad Ukraina vastu küberoperatsioonid, mis algasid juba enne 24. veebruarit. Küberrünnakuid on ka liitlasriikide vastu igapäevaselt, kuid vastupidavus neile ei ole sugugi iseenesestmõistetav – selleks ongi vaja NATO tasandil liitlastel harjutada läbi kõik võimalikud stsenaariumid, et me saaks edaspidi küsimustele küberrünnakute kohta vastata: jah, neid on olnud, aga seni pole neil olnud olulist mõju,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur (RE).