GALERII ⟩ Stroomi rannahoone kadus maamunalt

Töömehed lõpetasid viimaseid töid ja laadisid tehnikat auto peale. Lammutustööd algasid 18. novembril ning need pidid lõppema hiljemalt 1. detsembriks. Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul oli Stroomi rannahoone kasutamiseks kõlbmatu ja kõrvalviibijatele ohtlik, seega otsustati hoone lammutada. «Meie sooviks on rajada ühte Tallinna menukamasse randa linlaste ootustele ja nende vajadustele vastav rannahoone, seetõttu on meil praegu käimas ka ideekorje,» ütles Pihlap.