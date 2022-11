Tervishoiu kõrgkoolid vajavad riigilt lisaraha

Kohtumisel leiti, et tervishoiu kõrgkoolide senine rahastamine on ebapiisav täitmaks tervishoiu valdkonna vajadusi spetsialistide koolitamisel. Kuigi haridus- ja teadusministeerium on viimastel aastatel konsensuslepingust tulenevalt oluliselt panustanud tervishoiu kõrgkoolide rahastamisse, on jäänud püsima rahastamisreformist tulenev madal rahastus üliõpilase kohta, märkisid tervishoiu kõrgkoolid.

Samuti tõdeti, et rakenduskõrgkoolidel on õppejõu kohta üldjuhul rohkem üliõpilasi kui ülikoolidel, tulemusnäitajate parandamiseks oleks vaja kaasata täiendavat inimressurssi ning võimaldada motiveerivat ja konkurentsivõimelist palka.

Lisaks leidsid tervishoiu kõrgkoolid, et korrigeerima peaks ka kõrgkoolide pakutava kutsehariduse rahastamist, mis praegu ei arvesta haldamiskulude finantseerimist, samas kui kutsehariduse õppekava ühe aasta kulu on sarnane õe õppekava kuludega. Kõrgkoolidel kaasnevad ka kutsehariduse õppe läbiviimisel hoone, inventari, õppeseadmete ja tugiteenustega seotud kulud, samuti kasutatakse simulatsioonikeskkonda.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu esimees Priit Tampere sõnas kohtumise kokkuvõtteks, et nüüd on tervishoiu kõrgkoolidel ning ministeeriumidel arutamist ja kokkuleppimist, kuidas koolitustellimuse ning finantseerimisega parimal viisil edasi minna. «Meile tööandjatena on edasiviiv kokkulepe väga oluline, eriti arvestades, et tervishoiutöötajad on elutähtsa teenuse osutajad,» lisas ta.