Hiiumaa Tahkuna jahiseltsi juhatuse esimees Harri Kattel ütleb jahimaja juures, et on nõus laupäevasest traagilisest õnnetusest rääkima üksnes seetõttu, et mitte paista ebainimlikuna. Hukkunu oli seltsi liige, kohalike jahimeeste Soomes elav ammune sõber ja nii hea kaaslane, et tema surm võtab Katteli-suurusel hiiglasel vee silmist välja. Detailidest rääkida ta ei tohi, sest Lääne prokuratuur on algatanud kriminaalasja.