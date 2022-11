Zelenskõi: Hersoni oblastit tulistati nädala jooksul 258 korda

«Vene armee kahjustas ka pumbajaama, mis varustas Mõkolajivit veega. No mis ma saan nende kohta öelda? See on nende juhuslike »seltsimeeste« tõeline olemus, kes Venemaa enda valdusse võtsid. Pärast paarikümneaastast valitsemist on neil nende oma riigi suures osas selline laastatud maa ja olukord, et nagu oleks hoopis seal sõda olnud,» jätkas Zelenskõi.

«Aga see polnud sõda, vaid sellega said nad ise hakkama. Nad pole suutelised millekski muuks, kui hävitamiseks. See on kõik, mis nad endast maha jätavad. Ja see, mida nad praegu Ukraina vastu teevad, on nende katse kätte maksta. Kättemaks selle eest, et ukrainlased on end korduvalt nende vastu kaitsnud,» ütles riigipea.