Eestis on 445 000 annetajat ja 160 000 vabatahtliku töö tegijat

Aastatel 2019–2021 viis statistikaamet läbi ajakasutuse uuringu, milles küsiti inimestelt muuhulgas, kui palju on nad küsitlusele eelnenud aasta jooksul mõnele organisatsioonile või eraisikule annetanud, kas annetavad regulaarselt ning kas nad on teinud ka vabatahtlikku tööd.

Ilmnes, et eestimaalased on üsna helded annetajad ning annetusi tehakse mitmel erineval moel, märkis statistikaameti juhtivanalüütik Marin Tasuja.

Uuringule eelneva 12 kuu jooksul oli 38 protsenti alates 10-aastastest ja vanematest Eesti elanikest ehk 445 300 inimest teinud rahalisi või esemelisi annetusi mõnele organisatsioonile või eraisikule. Enamasti annetatakse raha mõnele organisatsioonile: 72 protsenti annetajatest ehk 318 800 inimest on teinud rahalise annetuse ning 145 000 inimest on annetanud abivajavale organisatsioonile mõne eseme. Kolmandik annetajatest ehk 143 300 inimest on teinud aga annetuse mõnele eraisikule.