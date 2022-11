Ehmuda või eirata: riik saadab testgrupile ohuteateid

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd kinnitas, et ehkki ohuteavituse testsõnum saadetakse ainult uuringusse registreerunud ja testsõnumitest teadlike inimeste telefoninumbritele, on võimalike ehmatuste ärahoidmiseks oluline uuringust võimalikult laialt teada anda.

«Mobiiltelefon on privaatne asi, kuid võib juhtuda, et näiteks laual olevale telefonile saabunud sõnumit märkab ka inimene, kes uuringust ei tea,» selgitas ta. Võimalike valestimõistmiste vähendamiseks on sõnumi ette kirjutatud TEST.