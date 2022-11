Narva linn tunnustas oma kõige aktiivsemaid vabatahtlikke

2022. aasta on piirilinn Narva jaoks olnud väljakutseterohke. Linna on läbinud üle 26 000 Ukraina sõjapõgeniku, pooled Eestisse saabunutest. Ligi 600 inimest on oma elukohaks valinud Narva.

Transiitpõgenikega tegelemine on Narvas suuresti vabatahtlike õlul, kes on kogunud ja jaganud humanitaarabi ning inimesi nõustanud, lohutanud ja majutanud. Just seetõttu on ka aasta vabatahtlike hulgas palju inimesi, kes on aidanud sõjapõgenikke.

Vabatahtlik Rene Abramsoni sõnul on linna tunnustus meeldiv üllatus, ent edaspidi loodavad vabatahtlikud veelgi tihedamale koostööle linnaga. Narva linnapea Katri Raigi (SDE) sõnul olid Narva vabatahtlikud möödunud aastal eriliselt tublid, magamata ööd olid kevadel ja suvel nende inimeste elu osa. Linnapea lisas, et vabatahtlike töö on erinevate põlvkondade ja erineva emakeelega inimeste, eestlaste, venelaste ja ukrainlaste, hea koostöö.

Sel aastal said tunnustuse Alina Abramova, Andrei Avdeenko, Rene Abramson, Aleksandr Beljjajev, Olena Bojartšhuk, Julia Dem, Marina Koreshkova, Viktoria Koroljova, Polina Kosse, Ekatertina Kuznetsova, Denis Larchenko, Anastasiia Ljudvig, Irina Lobonova, Janina Loiko, Aleksey Neprimerov, Johanna Rannula, Ekaterina Romanova, Danila Svirdof ja Sergei Tsvetkov.