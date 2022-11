ÜLESKUTSE ⟩ Aita Ukraina rindele saata kaks Eesti võimast luuredrooni

Praeguseks on koos ligi 100 000 eurot, kokku on vaja 400 000 eurot, et juba uue aasta alguses saaks Ukraina sõduritele appi saata kaks Eestis toodetud drooni, mis saavad nimeks Kalev ja Lembit.

«Eestis on juba üle kümne aasta peetud kõrgemaid riigikaitsekursuseid, mis on mõeldud inimestele, kes tunnevad muret Eesti riigikaitse pärast ja tahavad õppida,» selgitas droonikampaania algust riigikogu liige ja kursuste vilistlane Eerik-Niiles Kross.

«Arutelude käigus leidsime, et kõige tõhusam asi, mida Eesti võiks Ukraina heaks teha, oleks mõne Eestis toodetud drooni saatmine sõtta. Miks? Kui me mõtleme selle peale, mis on Eestis unikaalne, mida tegelikult maailmas praegu ainult meie teeme, siis ega sellise drooni kõrval palju eriti midagi muud ole,» ütles Kross.

Esimesed Eesti droonid juba sõdivad Ukrainas

Maailma tipptasemel droonlennukid on tootnud Eesti kaitsetööstusettevõte Threod Systems, sama droonimudel on end Ukraina lahingutes juba tõestanud suurepärase luure- ja tulejuhtimisvahendina. «Mitu Eestis toodetud drooni juba sõdib Ukrainas. Tagasiside on olnud ülihea, ukrainlased pikisilmi ootavad. Iga droon, mis praegu sõtta läheb, kiirendab ukrainlaste võitu ja aitab päästa elusid,» rääkis Kross.