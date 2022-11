VÄLKVIDEO ⟩ Kunnas: Nursipalu küsimus tuleb lahendada nii, et kellelgi ei jääks rusikat taskusse

Leo Kunnase sõnul on Nursipalu harjutusväljak vajalik nii 2. jalaväebrigaadile harjutamiseks kui liitlasvägede jaoks, kelle kohalolekut me loodame suurendada. Ta rääkis, et nüüd on küsimus selles, et kuidas saada õiglane lahendus nende inimeste jaoks, kes seal elavad ja kes peaksid oma kodud maha jätma.