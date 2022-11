NIMEKIRI ⟩ Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval rahvadiplomaate

«Soovime tänada üle maailma tegutsevaid rahvadiplomaate ehk neid, kelle südameasjaks on eestluse hoidmine ja Eesti tutvustamine. See aasta on olnud erakordselt keeruline ja rahvadiplomaatide panus on äärmiselt oluline – üheskoos teeme Eesti maailmakaardil suuremaks ja jätkame Ukraina igakülgset toetamist kuni sõda on võidetud,» ütles välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).