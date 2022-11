Peaminister Kallase visiit andis Sõrve kaitseala loojatele lootust

Sõrve kaitseala põhiväärtus on terviklikult säilinud metsamassiivid, kus leidub üle saja kaitsealuse liigi. Koos tavaliste liikidega on seal registreeritud üle 800 liigi ja neid on tegelikult veel rohkem.

Sõrve kaitseala koonduuringu tegija Lauri Kleini sõnul on Sõrve metsad viimane sellises suures mahus roheala Tallinna külje all. «Siin on palju terviklikke toitumisahelaid, mis näitab, et tippkiskjaid, aga ka tippröövlinde, kakulisi ja öökulle on hästi palju. Mõne liigi asustus on tihedam kui näiteks Lahemaal, mis on juba selge sensatsioon,» selgitas Klein.