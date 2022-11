Kehvast maigust vabanemiseks peaks muutma erakondade rahastusmudelit

Kohtusaalis tuli välja, et sellal, kui Teder ootas poja kinnisvaraarendusele rohelist tuld Tallinna keskerakondlikult linnavalitsuselt, suhtlesid Karilaid ja Teder vabas vormis ja mänguliselt. Näiteks saatis Karilaid Tederile rahvusringhäälingu uudise sellest, et Teder on Reformierakonnale aasta jooksul rohkem raha kandnud kui Keskerakonnale. Uudise lingi juurde kirjutas Karilaid: «Kadedaks teeb see Reformierakond.»