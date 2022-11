Diplomaatide tasuta parkimispidu Tallinnas lõpeb järgmisel aastal

«Meie eesmärk on diplomaatiliste esinduste parkimist korrastada ehk vähendada senist väga laialdast parkimist eeskätt süda- ja vanalinnas, kus parkimiskoormus ja autode kasutamine on niigi intensiivne. Meie hinnangul on mõistlik, et säilib tasuta parkimise võimalus diplomaatiliste esinduste juhtidele, suursaadikutele ehk CMD numbrimärgiga autodele. Küll aga ei ole edaspidi enam tasuta parkimise võimalust CD ja AT numbrimärkidega autodele, ehk kõigile teistele diplomaatiliste esinduste sõidukitele,» rääkis abilinnapea Tanel Kiik.

«Laialdast ja ühetaolist tasuta parkimist nendele sõidukitele enam ei kohandata. See on ka maailma praktikas erandlik. Üldjuhul kehtivad diplomaatidele samad reeglid, mis riigi elanikele ja Tallinna puhul hea tahte märgina me jätkame saadikutele tasuta parkimise võimaldamist ka edaspidi, saatkondade ülejäänud sõidukitele mitte,» lisas ta.