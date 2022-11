FOTOD ⟩ Tallinna Linnateatri uus maja valmib järgmise aasta lõpuks

«Unistus suure saaliga teatrimajast, mis ilmutas end juba 57 aastat tagasi, on tänaseks lähedal teostumisele. Teater ning meie publik igatseb ja on väga elevil uutest võimalustest, mis meile siin avanevad. Palju tööd on juba tehtud, palju on veel ees. Ja seda kõike ikka seepärast, et meie väärikas vanalinnas saaks ka tulevikus teatriime meid positiivselt üllatada,» ütles Linnateatri direktor Mihkel Kübar.