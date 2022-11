Vaktsiinikindlustus on tuleval aastal 15 senti doosi kohta

Vaktsiinikindlustus on sundkindlustus, mille eesmärk on tagada vaktsineerimise tagajärjel tekkinud vaktsiinikahju hüvitamine õigustatud isikule, kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel patsient sureb või patsiendil on tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud.