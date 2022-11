Välguna selgest taevast kohalikke tabanud uudis, et Letipeal Viru-Nigula vallas hakatakse ühtäkki tegema ehitusgeoloogilisi eeluuringuid selgitamaks, kas see kant on tuuma­elektrijaama ehituseks sobilik, pani kodukandi eest seisvad külaelanikud tegutsema.