Zelenskõi kutsus Muski Ukrainasse isiklikult sõjakoledusi vaatama

«Siis mingil hetkel mulle tundub, et Elon hakkas oma vaatenurka muutma ja iga päev kuulsime erinevaid üleskutseid. Ma arvan, et kas keegi mõjutab teda või ta teeb seda kuidagi ise. Ma ütlen kõigile alati ausalt, et kui tahate aru saada, mida Venemaa siin teinud on, siis tulge siia Ukrainasse ja te näete seda kõike oma silmaga. Ja siis pärast seda ütlete, kuidas see sõda lõpetada, kes seda alustas ja millal on võimalik see lõpetada,» rõhutas president.