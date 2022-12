Macron nimetas Prantsuse ja USA liitu kõigest tugevamaks

Prantsuse kohalikule kogukonnale peetud kõnes, mis leidis aset mõni tund pärast USA «agressiivsete tööstustoetuste» lahkamist, kutsus Macron mõlemat riiki üles tähele panema «sidemeid, mille ajalugu on meie vahel loonud».

«See on kõigest tugevam liit,» toonitas president.

Macron oli veidi enne seda teravasõnaliselt kritiseerinud USA tööstustoetusi, mis on Prantsusmaa ettevõtetele äärmiselt kahjulikud ja nimetas selliseid meetmeid üliagressiivseteks.

Macroni riigivisiidi käigus Ühendriikidesse kerkisid esile kaubanduslikud erimeelsused.

«See on meie ärimeeste jaoks üliagressiivne,» ütles Macron Washingtonis korraldatud lõunal seadusandjate ja ärijuhtidega.

Prantsuse presidendi hinnangul võivad USA ettevõtetele rohelise energia kava raames makstavad tohutud toetused lääne lõhestada.

«Need on valikud, mis lõhestavad lääne,» hoiatas Macron.

Prantsusmaa president lisas, et teavitas USA seadusandjaid avameelselt ja sõbralikult, et «viimastel kuudel toimuv on meie jaoks tõsine väljakutse».

«Ma ei taha saada Ameerika toodete müügituruks, sest mul on täpselt samad tooted, mis teil,» rääkis Macron. President rõhutas, et Prantsusmaal on oma keskklass, kes vajab tööd.

«Tagajärg on see, et teie ehk lahendate oma probleemi, kuid suurendate minu probleemi. Vabandan, et olen nii otsekohene,» ütles Macron.