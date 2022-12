Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed soolaniisked. Väiksema liiklussagedusega kõrvalmaanteed on lumised ja jäised.

Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -8 kraadi, saarte rannikul on kuni +2 kraadi. Teeolud on talvised ja libeduseoht on suur.