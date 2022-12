Tervisekassa alustab Covid-19 vaktsineerimiskampaaniat

Tervisekassa algav kampaania kannab sõnumit «Vaktsiiniga on kindlam», mis tuletab inimestele meelde, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on endiselt oluline.

Uuringud näitavad, et inimeste immuunkaitse väheneb aja jooksul ning seda on vaja taastada, sest vaktsineerimine kaitseb eelkõige raske haigestumise eest.

«Koroonaviirus kulgeb eriti raskelt krooniliste haigustega ja vanemaealistel inimestel. Seda on kahjuks näidanud viimaste aastate kogemus perearstikeskustes,» kinnitas doktor Piret Rospu Tabasalu perearstikeskusest. «Kaitsesüst ja tõhustusdoos on parim kättesaadav võimalus, mida igaüks saab teha selleks, et vältida haiglasse sattumist või koroonaviiruse põdemise järgseid tüsistusi.»

Vaktsineerima peaksid minema kõik inimesed, kellel on viimasest vaktsiinisüstist või haiguse läbipõdemisest möödas rohkem kui kuus kuud.

Tervisekassa analüütika osakonna andmetel on Eestis üle 700 000 täisealise inimese, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuid kelle viimasest vaktsiinidoosist või läbipõdemisest on möödas juba liialt pikk aeg, mistõttu on nad viiruse eest suuresti kaitseta.