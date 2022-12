Peaprokurör Andres Parmas käis visiidil Ukrainas

«Ainuüksi Kiievi regioonis uuritakse kuritegusid enam kui 4000 kriminaalmenetluses, mistõttu on äärmiselt oluline sõjakuritegude tõendid koheselt dokumenteerida. Borodjankas hävitasid Venemaa õhu- ja suurtükirünnakud 110 elumaja ning tapsid 123 inimest, kellest 7 olid lapsed,» kirjutas prokuratuur sotsiaalmeedias.

Borodjanka on vaid üks paljudest sõjakuriteopaikadest, millega seoses Ukraina prokurörid ja uurijad peavad menetlusi läbi viima.

«Venemaa agressiooni vastu võitleval Ukrainal on probleeme palju ja nad vajavad reaalset abi. Oleme valmis Ukrainat aitama kogemuste ja teadmistega, näiteks riigivastaste ning rahvusvaheliste kuritegude koosseisude sõnastamisel, rahvusvahelise kriminaalkohtuga koostöösätete väljatöötamisel, e-toimiku rakendamisel ja haavatavate kannatanutega töötamisel. Need on paraku vaid mõned paljudest õiguslikest väljakutsetest, millega Ukraina praegu silmitsi seisab,» kirjutas prokuratuur.