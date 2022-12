VÄLKVIDEO ⟩ Johanna-Maria Lehtme: kui keegi oleks seisnud kolm meetrit eemal, poleks ta elavana tagasi tulnud

Johanna-Maria Lehtme rääkis Postimehe otsesaates, et nad lähevad abivajajate juurde ka sinna, kuhu mitte keegi teine abi pakkuma ei lähe.

«Eelmisel korral, üle-eelmisel nädalal oli see 500 meetri kaugusel rindejoonest. Me teadsime, et kui me ei lähe praegu, siis need 1500 elanikku ei näe enam abi, me teadsime, et venelased tulevad vasaku kalda lõpuni ja siis me nende elanikeni enam ei jõua ehk siis me andsime nii palju abi, kui oli võimalik.»

Lehtme lausus, et viimased kaks nädalat ongi olnud tema jaoks kõige hullemad, kuna kogu Eesti ja Ukraina meeskond jagas ise kohapeal abi ning oli kolm sellist juhtumit, kus neid pommitati väga lähedalt. «Meid pommitati nii lähedalt, et kui mõni inimene seisnud kolm meetrit paremale poole, siis see inimene ei oleks meiega tagasi tulnud elavana.»