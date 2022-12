«Minu hinnangul peaksime riigimetsades metsaraie intensiivsust selgelt vähendama,» põhjendas Kallas katset kokkulepe juba oktoobris saavutada. «Koalitsioonikõnelustel lepiti kokku, et raiemahud vaadatakse üle. Seda tunnistavad kõik osapooled, et raiemahud vaadatakse üle selles vaates, et neid vähendada. Mitte kordagi ei maininud keegi raiemahtude ülevaatamise juures, et neid tuleks tõsta. Lähtun sellest, lisaks oma veendumustele.»