TANTS TUUMAJAAMA ÜMBER ⟩ Mahu külaseltsi liige: millal hakatakse meie soovidega arvestama?

«Tegelikult ei ole [tuumaelektrijaama rajamise osas] midagi veel paika pandud, aga näeme täna, kui intensiivselt räägitakse inimestega,» lausus ta, meenutades nüüdseks selja taha jäänud kahte esimest Fermi Energia infopäeva Letipea ja Mahu küla elanikele.

«Kui te alles otsite kohta, siis miks juba meie inimestega räägite? Kui valikus on veel teisi kohti ja piirkondi, siis miks te nende inimestega ei räägi ja ei korralda sama intensiivseid vestlusi?» küsis Vassar.

Mahu külaseltsi üks eestvedajatest avaldas imestust, et näiteks Jõelähtme vallas Kaberneemes, mis on oma asukoha ja tingimuste poolest sama soodne, kui Letipea, arvestas Fermi Energia kohaliku omavalitsuse sooviga ja võttis teema üldse n-ö päevakorrast maha. «Minu küsimus on, et millal siis hakatakse arvestama meie inimeste sooviga,» kõneles Vassar. «Millal Kaberneemes tehti infopäev? Millises vormis või millal tehti küsitlus ja uuriti, kas inimesed [tuumajaama] soovivad või ei soovi? Tegelikult sellist küsitlust ei olegi tehtud!»

Vassari sõnul ei tekita Fermi Energia selline käitumine kohaliku kogukonna hulgas usaldust. «Näeme praegu, et Letipea on justkui see üks ja ainus koht ning mingeid muid variante selle kõrval ei ole. See on kummaline,» märkis ta.

Ehkki Letipeal ja Mahus on püsielanikke vähe, leidub mõlemas hulgaliselt n-ö suveelanikke. See on omakorda muutnud mõlema küla rahva toimekaks ning aktiivseks. «See on ilus paik, kus suvitada, elada ja olla, kuid nüüd tahetakse seda tööstusrajoonina rikkuda,» tõdes Vassar.