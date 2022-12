Politsei pidas kinni küberkurjategijad, kes tekitasid eestlastele 24 000 euro ulatuses kahju

Kahtlustuse järgi saatsid mehed novembrikuu jooksul iga päev ligi 5000 SMS-sõnumit enamasti LHV panga nimelt, mille sisu väitis, et nende pangakontol toimub volitamata tehing. Sõnumisse oli juurde lisatud panka sisenemise link, millele vajutades avanes hästi järeletehtud panga avaleht, kuhu inimene sai enda andmeid sisestada. Seeläbi õnnestuski kurjategijatel tungida inimeste pangakontodele ja varastada neilt palgad ja säästud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt ütles, et kuigi selliseid rünnakuid korraldatakse eeskätt välismaalt, hoiab politsei eriti teravalt pilku peal ka siin toimuval.

«Kuritegu uurides selgus, et seekordsed rünnakud on korraldatud siit samast, Eestist. Tegime selgeks, et rünnakute toimepanemises on alust kahtlustada kahte 22- ja ühte 38-aastast meest. Kolmapäeval, 30. novembril pidasime inimestelt raha välja petnud mehed politseioperatsiooni käigus kinni. Rahvusvahelise koostöö tulemusena võtsime samal ajal kontrolli alla ka libalehtede avalikustamiseks kasutatud serverid Euroopas,» rääkis Kelt.

Prokuratuur taotles kahtlustatavate vahi alla võtmist. Prokurör Joonatan Hallik selgitas, et kolme kahtlustava kohta on piisavalt alust arvata, et vabaduses viibides võivad nad jätkata kuritegusid.

«Tänaseks on kogutud piisavalt tõendeid, et just seda kolmikut pettustelaine toime panemises kahtlustada ning prokuratuur pidas õigeks taotleda kohtult menetlustoimingute ajaks nende vahistamist,» selgitas prokurör Hallik.

Kohtus nõustus prokuratuuri taotlusega ja võttis eile mehed vahi alla.