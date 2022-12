FOTOD ⟩ «Lootuse jõulud Ukrainas» on juba kogunud üle 300 000 euro

«Meie eesmärk on kinkida 100 000 Ukraina rindejoonel ja vabastatud külades elavale ukrainlasele lootuse abipakk, mis toidab, hooldab ja soojendab. Nii nagu meie oleme alati lootnud, et rasketel aegadel ei jää me üksi, nii ütleme täna neile inimestele seal sõja jalus: te ei ole üksi,» selgitab Slava Ukraini.

Abipakis on toiduabi, hügieenitarbeid, soe tekk ja padjad, küünlad, tikud ja taskulamp ning eestlaste annetatud villased sokid, kindad, mütsid ja sallid. Ühe abipaki maksumus on hinnanguliselt 60 eurot. Abipaki sisu ostetakse Ukrainas, kus see on odavam ja ühtlasi toetab kohalikku majandust.