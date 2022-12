VIDEO JA FOTOD ⟩ Politsei kontrollis liikluses osalevate sõidukite rehve

Liiklusjärelvalvekeskus tõi välja, et kontrolli tulemusena tabati kaks juhti, kes sõitsid talverehvidega, neli juhti, kes ei kasutanud turvavarustust ning üks juht oli enne rooli istumist alkoholi tarvitanud.

«Päeva «kangelaseks» oli juht, kelle sõidukil oli iga rehv erineva mustriga ja neist osa ka suverehvid. Lisaks kulunud rehvidele oli üks ratas juba suurest veeremisest nii väsinud, et oli otsustanud veeremisest loobuda ja lohises lihtsalt kaasa,» kirjeldas liiklusjärelvalvekeskus.

Lisaks pandi südamele, et rehv on ainuke asi, mis hoiab sõidukit kontaktis teepinnaga: «Ära hoia rehvide pealt kokku. Nii on turvalisem sinul ja ka kaasliiklejatel».