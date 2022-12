Jäljed lumel reetsid Jõgevamaal sarivarga pelgupaiga

Viimastel kuudel on Mustvee ja Kasepää kandis aset leidnud mitmeid sama käekirjaga sissemurdmisi suvilastesse, kust on varastatud nii tööriistu, ikoone kui teisi esemeid.

Eriasjade uurija Tarvo Aas kirjeldas, et uurimisel oli väga palju abi kohalikest inimestest, kes nii mõnelgi juhul andsid teada kahtlasest liikumisest, mis aitas kahtlustatavat kuumadel jälgedel tabada.

«Nii näiteks sai politsei möödunud nädalal teate, et Kasepää külas ühes majas on märgata kahtlast liikumist. Sündmuskohale parasjagu kõige lähemal olnud piirivalvepatrullil õnnestus lumelt jälgi lugedes kahtlustatavale järgneda nii, et kilomeeter eemal peeti ta kinni. Kuriteos kahtlustatavaks osutus 65-aastane kohalik mees, keda kahtlustatakse mitmetes teisteski viimasel ajal sealkandis toime pandud vargustes,» kirjeldas uurija.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Laura Jõgisoo taotlusel võeti kuritegudes kahtlustatav mees esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. «Kriminaalmenetluse käigus kogume täiendavaid tõendeid, et teha kindlaks, milliste vargusjuhtumitega kahtlustatavat veel seostada on võimalik. Meest on varem kriminaalkorras karistatud ja eelmise aasta suvel vabanes ta vanglast. Kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et ta asus pool aastat pärast vabanemist paraku taas kuritegelikule teele, näidates sellega, et ta ei soovi vabaduses seaduskuulekalt käituda. Seetõttu taotlesime edasiste kuritegude ärahoidmiseks kohtult luba tema vahistamiseks,» ütles Jõgisoo.

Politseiuurija lisas, et osaliselt õnnestus tagasi saada ka varastatud kraami nagu mootorsaage, tööriistu ja teisi esemeid. «Murekohaks aga on, et kuna osa inimesi käib ses piirkonnas ainult suvitamas, ei ole meil täit ülevaadet sellest, kuhu veel on sisse murtud ning millist kahju tekitatud. Seega palume, et siinsed suvitajad laseks võimalusel oma kinnistu üle kontrollida veendumaks, et nende juurde pole sisse murtud. Kui seda on siiski tehtud, palume kindlasti teavitada ka politseid.»