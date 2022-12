FOTOD ⟩ Tallinnas lõppes maailma üks suurimaid küberõppusi

Õppuse juhataja, Ameerika Ühendriikide mereväe kaptenleitnant Charles Elliott rääkis, et õppus võimaldab NATO liitlastel tugevdada oma võimekust kaitsta infotehnoloogia võrgustikke küberrünnakute vastu ja vahetada infot küberrünnakute kohta reaalajas liitlaste ja partneritega. Lisaks küberkaitsele harjutati õppusel ka kollektiivseid vasturünnakuid.

Cyber Coalitionit on korraldatud Eestis alates 2013. aastast, lisaks liituvad osalejad CR14st juhitava õppusega virtuaalselt teistest pealinnadest ja asukohtadest.

CR14 on kaitseministeeriumi asutatud sihtasutus, millel on olemas küberharjutusvälja taristu. CR14 eesmärk on kaitsevaldkonna küberjulgeoleku alane teadus- ja arendustegevus, küberjulgeolekualase rahvusvahelise koostöö edendamine, väljaõppe korraldamine ning küberjulgeolekualaste teenuste osutamine.