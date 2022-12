KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: sellist olukorda ei tohiks olla, kus mingi tölplane saab oma populaarsuse kasvatamiseks kasutada riigieelarvet

Ainar Ruussaar ütles kommentaariks naftale hinnalae kehtestamise kohta, et ta pole veendunud, et see pidurdab Kremli rahastatud sõda Ukrainas.

Marek Standberg väitis, et iga dollar õlitab sõjamasinat ja Venemaa on aastaid arendanud süsteemi, kus ta ongi loodusvarade müüja, ega häbene seda. Ta lisas, et kehtestatud hinnlaega ilmselt mingisugune hinna langus ka tuleb.

Ignar Fjuk juhtis tähelepanu, et ükski sanktsioon ei ole absoluutne ja nende mõju võib tulla alles 4-5 kuu pärast, need võivad rakenduda küll valikuliselt, aga see ei ole ka viimane samm.

Strandbergi arvates võib kemplemine Venemaa ja muu maailma vahel kesta aastaid ja täna on kõik sellest aru saanud, et sõda ei lõpe kiiresti. «Me peame leppima tõsiasjaga, et sõjas on neid, kes saavad rikkaks ja neid, kes kaotavad väga palju.»

Fjuki arvates on üsna selge, et keegi ei lähe sõjaliste vahenditega Venemaa vastu, vaid selle sõja lõpp on Venemaa väljakurnamine. Ta lisas, et väide selle kohta, et sanktsioonid mõjuvad meile rohkem kui Venemaale, on liigne pessimism.

