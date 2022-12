Arstid: valitsus ei anna töörahu tagava kollektiivlepingu katteks raha

Arstide liit leiab, et solidaarse meditsiinisüsteemi säilitamiseks on kiiresti vaja poliitilisi otsuseid, et suurendada tervishoiu rahastamist ja määrata riiklike standarditega, millisel tasemel arstiabi peab olema kättesaadav kodu lähedal, maakonnakeskuses või piirkondlikus haiglas. Ka tervishoiusüsteemi koormust saab vähendada, kui inimesed teadvustaksid, et nad vastutavad enda tervise eest eelkõige ise. Saame ennetada haigusi sõeluuringutel osaledes, nakkushaiguste vastu vaktsineerides ja lapsi tervisekontrolli viies.