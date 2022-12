Eesti ettevõtte robotkullereid mainiti BBC uudisvoos

Väljaandes kirjutatakse, et eelmisel kuul Cambridge'i saabunud robotkullerid on tekitanud ühismeedias kõneainet, sest üks kohalik elanik postitas foto ülekäiguraja juures järjekorras seisvatest robotitest. Robot ei ulatunud nimelt nupuni mida tuleb vajutada, et foor värvi vahetaks.

Elaniku sõnul märkas ta, et kui valgusfooris läks tuli roheliseks, keerutas üks robot kohapeal ringi ning jäi uuesti seisma. Samal ajal kogunesid tema seljataha aga teised robotid edasi.



Ühismeediagrupis, kuhu foto postitati oli käima läinud vilgas arutelu ning mõned inimesed olid üllatunud, et robotid ka inimestega räägivad. «Üks robotitest küsis ühe daami käest, kas ta saaks nuppu vajutada. Ta oli päris üllatunud, et robot temaga räägib,» selgitas foto autor BBC-le.



Starship Technologies'i kõneisik ütles BBC-le, et robotid teevad iga päev üle 140 000 teeületuse üle kogu maailma, kasutades selleks sensoreid ja tehisintellekti.

«Enamik teeületusi toimub automaatselt, kuid harva on vaja ka abi,» sõnas ta. «On ka tõsi, et vahel paluvad robotid kohalikelt sõbralikelt elanikelt abi, kui nad nupuni ei ulatu. Eriti, kui tegemist on uue piirkonnaga, mida nad alles avastavad,» lisas kõneisik.