Esmaspäeval avatakse Kaitseliidu pikima distantsiga lasketiir

Esmaspäeval avataval lasketiirul on 30 laskerada distantsiga kuni 300 meetrit, 20 laskerada distantsiga kuni 500 meetrit ning 10 laskerada distantsiga kuni 1000 meetrit. Samuti on lasketiirul taktikaline laskeala, mille laskedistantsiks on kuni 50 meetrit.