OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hiina-ekspert: kui Eesti ei seisa vastu Hiina mõjutustegevusele, võib meid ähvardada hiinastumine

Tähtsat osa näeb Hiina-ekspert ühtse arvamuse kujundamises ka Eestil. Et veenda lääne partnereid ühise Venemaa-poliitika vajalikkuses, nõudis Eesti diplomaatidelt aastatepikkust rasket tööd. Hiina on veel suurem riik ja nõuab veel suuremat pingutust. Väikesed agarad Ida-Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, võiksid seljad kokku panna, nagu seda tehti Venemaa puhul realistliku poliitika edendamisel. «Sellest on meil palju rohkem võita kui kaotada,» tõdes ta. Analoogselt Venemaaga nähakse ka Hiinas sõja põhjusena NATO laienemist, mis tähendab, et Eesti jääb paratamatult nende jaoks vastasleeri.