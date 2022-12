Kristjan Järvan kandideerib riigikogusse Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas

Kristjan Järvani sõnul on Isamaa tegudega tõestanud, et suudab viia Eesti majanduse peenhäälestamisest arenguhüpeteni ning loosungitest Eesti õitsengu kindlustamiseni.

«Isamaal on selge nägemus, kuidas viia Eesti järgmisele tasemele ning seda nägemust on alati saatnud ka konkreetsed teod. Meie erakonna ettevõtmised on 30 aasta jooksul läbivalt kantud rahvuskonservatiivsest maailmavaatest läbi vabaturumajanduse, riigikaitse ning meie rahva hoidmise,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Kristjan Järvan.