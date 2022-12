FOTOD JA VIDEO ⟩ Vandaalid lõhkusid Tallinnas Ukraina-teemalise näituse eksponaadi. Korraldaja: tegu on poliitiliselt motiveeritud

Möödakäijad avastasid täna hommikul, et Harju tänaval Talllinna vanalinnas on lõhutud represseeritud ukrainlastele pühendatud näituse «Kommunism = Rašism» paneel. Näituse korraldaja Eesti Mälu Instituut tegi politseile avalduse ja on kindel, et tegemist polnud juhusliku huligaansusega. Politsei juhtunus siiski poliitilist alatooni ei näe.