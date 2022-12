Kesk-Eestis juhtunud avariides olid autodel talverehvid

Nii pühapäeva varahommikul Tallinn-Tartu maantee 106. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuses kui ka Mäeküla (mitte Mäo) kandis toimunud teelt väljasõidus inimesed viga ei saanud. Kuna need liiklusõnnetused piirdusid vaid varalise kahjuga, siis politseid välja ei kutsutud. «Seega ei saa me ka kinnitada, millised rehvid nendes liiklusõnnetuses osalenud autodel olid,» lausus Smirnov.

Talverehvid üksi ohutut sõitu ei taga, rõhutab operatiivjuht. «Kui tee on silmanähtavalt libe ja lumine, siis tuleb valida vastav sõidukiirus. Lumistes ja jäistes ilmastikutingimustes on lubatud piirkiirusel ehk maksimumil sõitmine ohtlik ja keeruline ka kogenud juhile,» lisas Smirnov. Ta soovitab võimalusel alati kaaluda ka sõidu ajastamist või edasilükkamist ajale, kui tee- ja ilmastikuolud on paranenud.