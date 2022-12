Teisipäeval muutub liikluskorraldus Pronksi tänaval

Autoliiklusele on suletud Pronksi tänav Narva maanteest kuni Raua tänavani ning liiklusele on suletud ka Pronksi ja Raua tänava ristmik.

Pronksi tänav Raua ja Gonsiori tänavate vahelises lõigus on samuti tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele on Raua ja Gonsiori tänavate vahelisele lõigule tagatud juurdepääs Gonsiori tänava poolt.

Kunderi ja Gonsiori tänava vahelises lõigus on avatud üks sõidurada mõlemas suunas. Pronksi tänava Narva maantee ja Raua tänava vaheline lõik ning Pronksi ja Raua tänavate ristmik on liiklusele suletud. Raua tänav on suletud Pronksi tänava ristmiku piirkonnas.