Väärkoheldud lapsed ei julge sageli lasteabile helistada: «Emme saab pahandada»

Novembri keskpaik. Sotsiaalkindlustusameti lasteabi nõustaja Kai Ird on 12-tunniseks tööpäevaks valmis. Kolleeg teatab, et tema päev algas sellega, et helistas vanem, kelle lapse sõber postitas sotsiaalmeedia platvormil endast hüvastijätuvideo.

Suitsiidiga seotud teateid tuleb abiliinile paraku sageli: enesetapumõtete või enesevigastamisega seoses on sel aastal pöördunud lausa 189 last. Näiteks helistab peagi täisealiseks saav teismeline ilmselgelt purjuspäi ja melanhoolses meeleolus oma sõbrale ja annab mõista, et võib endale midagi teha. Kusjuures ka ta vanem on teises toas purjus ja seetõttu tunneb sõber kohustust olukorrast teada anda.