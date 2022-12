Karis Soome kolleegile: meie ainulaadse läheduse saame muuta ühiseks tugevuseks

«Olen veendunud, et tänavu alanud Soome teekond NATO-sse toob meie riike teineteisele veelgi lähemale ning kindlustab meie ühise kodu – Põhja-Euroopa – ja meie riikide julgeolekut, mis on praegustel ärevatel aegadel iseäranis oluline,» kirjutas Alar Karis Soome Vabariigi iseseisvuspäeva puhul Sauli Niinistöle saadetud läkituses ning väljendas rõõmu Eesti ja Soome läbipõimunud ja tiheda koostöölõime üle.

Karis rõhutas, et Eesti ja Soome omavahelist koostööd ja naaberlust iseloomustab tihe läbipõimumine kõigis valdkondades ning läbi aegade on kaht rahvast ühendanud lähedane keel, kultuur, väärtusruum ja meelelaad. «Nii Eesti kui Soome on hariduse usku ja meie tulevik riikide ja rahvastena sõltub haritusest ja edukast hariduspoliitikast,» kirjutas riigipea.