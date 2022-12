TÄISTUND ⟩ Kadunud Riho Sibula tütar: olin mingil määral talle kõige lähedasem inimene

«Hingeasjadega ei maksa viivitada,» ütleb Iris. «Kunagi ei tasu edasi lükata võimalust öelda lähedastele, et sa neist hoolid, ega ka jätta tegemata tüütuid, aga vajalikke asju, sest järgmine päev ei pruugi seda inimest enam sinu kõrval olla.»

Irise sõnul oli ta päris noor, kui koos isaga pikemat aega Hiiumaal viibis. «Õppisin seal Rihoga vaikimise ilu, võlu ja valu,» meenutab ta. «Tal oli siis legendaarne valge džiip, sõitsime sellega mööda neid lõputuid käänulisi teid, vaatasime lagendikke. Näitas mulle kõik tuletornid ära, metsad ja rannad, mis talle endale olid hinge pugenud. See on vist kõige tugevam mälestus, mis mul temast on.»

Isa oli Irise jaoks alati olemas, toetas nii teda kui ka ta ema. «Lapsed ei olnud kindlasti tema tugevaim külg. Ta oli väga kohmetu, kuidas peaks suhtlema ja mida tegema. Samas ta hoolimine oli tugev ja oma kohmetuses tihti eriti armas,» räägib Iris ja lisab, et isa surm ei ole talle veel kohale jõudnud. «Mul ei ole sellist tunnet, et teda ei ole seal kuskil ootamas, et ma ei saa talle helistada. Olin mingil määral talle kõige lähedasem inimene.»