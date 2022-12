Kohus mõistis teadust teinud mehed röövpüügi süüdistuses õigeks

Kohus toonitas, et ka kõrvaleesmärk on eesmärk, mis täidab maksvusele pääsenud kohtupraktika kohaselt koosseisu ära. Kui süüdistaja hinnangul oli teaduse tegemine kasvõi kõrvaleesmärgina olemas, ei ole võimalik asuda seisukohale, et kalu ei püütud eripüügiõigusega.