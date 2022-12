Kui veel eile hommikul kostis sotsiaaldemokraatide seast väga kurje sõnu stiilis «meid on petetud», siis päeva jooksul emotsioonid lahtusid. Indrek Saar, Mart Võrklaev ja Aivar Kokk pidasid läbirääkimisi ja leidsid kompromissvariandi, mis pole päris täpselt see, mida Läänemets ja SDE algul tahtis, aga annab siiski siseministrile suurema vabaduse suunata investeeringuid just regionaalarengusse.