Transpordiamet: pühapäevane hukkunuga avarii juhtus pideva pinnatuisuga teelõigul

Viimased päevad on teedele toonud rohkelt lund ning nii autojuhid kui ka ühistranspordiga liiklejad on pahased – liiklus on aeglane. Aga transpordiamet rõhutab, et väiksematel teedel tulebki olla väga ettevaatlik, sest väiksema liiklusega teel tehakse hooldetöid harvem. Seega tasub keerulisemate ilmaolude korral võimalusel vältida väiksematel kõrvalteedel liiklemist.