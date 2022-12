Svet: lumekoristajatele on tehtud juba 80 000 euro eest trahve

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on oodata, et reedeks tuleb maha juba 25 cm paksune lumekiht. «Lisaks veel tuule kiirus 10 m/s, nii et ilmastikuolud on praegu keerulised ja kogu lumekoristusthnika töötab täistuuridel. Kokku on praegu 150 masinat Tallinna tänavatel väljas ja ca 130 inimest teevad käsitsitööbrigaadides tänavatel tööd,» rääkis Svet.

1.detsembrist kehtima hakanud uute hoolduslepingute järgi pööratakse kõrgendatud tähelepanu kõnniteede ja ühissõidukipeatuste puhastamisele. «Kõrgendatud järelevalve on toonud esimesed trahvid töövõtjatele. Trahve on välja kirjutatud 80 000 euro ulatuses. Uute lepingutega läksid hinnad kallimaks ja tuli lepingupartneritele selgeks teha, et nüüd on kasvanud ka meie ootused,» lausus Svet.

Ta lisas, et lühinumbrile 14410 oodatakse märguandeid selle kohta, kui kuskil on liiga palju lund, on libe või on keeruline liikuda. «Kui rääkida eilsest, siis viidati just ummikute probleemile, et liiklus on väga aeglane. See on osaliselt tingitud sellest, et autojuhid valivad aegalsema kiiruse, mis ongi õüige lähenemine. Võimalusel soovitame auto asemel kasutada ühistransporti ning olla liikluses tähelepanelikud ning pöörata tähelepanu ka ajutistele liiklusmärkidele,» ütles abilinnapea.